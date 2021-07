Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un protégé de Ronald Koeman a tranché pour son avenir !

Publié le 7 juillet 2021 à 9h30 par La rédaction

Réputé pour sa polyvalence, le latéral droit du FC Barcelone Sergi Roberto n'est plus indiscutable dans le club catalan. Mais il aurait néanmoins décidé de continuer l'aventure...

Formé au FC Barcelone, Sergi Roberto est depuis 2016 un joueur important du club. Capable d'évoluer au milieu de terrain comme sur le côté droit de la défense, sa versatilité le rend précieux. Mais cette saison, barré par l'émergence de Sergiño Dest à droite et du duo Frenkie de Jong - Pedri au milieu, Sergi Roberto n'a disputé que 13 petits matchs chez les Blaugrana. Désormais, le joueur est annoncé un peu partout y compris à Manchester City.

Encore un an au FC Barcelone ?