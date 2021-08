Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sans Messi, Koeman cherche la bonne formule !

Publié le 22 août 2021 à 16h30 par La rédaction

Lionel Messi désormais parti, le FC Barcelone tente d'aller de l'avant. Pour autant, la Pulga semblerait laisser un grand vide sur le front de l'attaque catalane. Ronald Koeman serait encore loin d'avoir trouvé la formule pour mener à bien son secteur offensif. Si des solutions peuvent apparaître en interne, l'entraîneur néerlandais réclamerait tout de même un renfort supplémentaire.

Il est difficile pour le le FC Barcelone d'oublier rapidement un sextuple Ballon d'or. Malgré un été très mouvementé en coulisses, notamment marqué par le départ de Lionel Messi au PSG, les Blaugrana tentent d'avancer tant bien que mal dans leur nouvelle ère. Pour autant, le club culé est vite revenu à la réalité samedi après une prestation très moyenne sur le terrain de l'Athletic Bilbao (1-1), lors de la deuxième journée de Liga. Plus que le résultat, c'est le jeu offensif du Barça qui semblerait poser des problèmes à Ronald Koeman. Pour ce dernier, l'absence de Lionel Messi pourrait être plus difficile que prévue à digérer : « Je n'aime pas toujours parler de la même chose, mais nous parlons du meilleur joueur du monde. Les adversaires ont plus peur si Messi est là. Aussi pour nous. Parce que s'il y a une passe à Leo, il ne perd pas le ballon. Mais on ne peut pas changer ça. » Par conséquent, l'entraîneur néerlandais rechercherait des solutions...

Depay satisfaisant, Griezmann doit en faire plus

En dépit de cette absence, Koeman compterait tout de même sur ses nouveaux leaders offensifs, en particulier Antoine Griezmann, pour reprendre le flambeau devant. Le Français s'est exprimé à ce sujet samedi après le match nul à San Mamés, dans des propos rapportés par Sport : « Il veut que je prenne plus d'importance, mais pour moi rien ne va changer, j'essaye d'aider l'équipe que ce soit en défense ou en attaque. Peu importe où je suis sur le terrain, c’est pour travailler. » Par ailleurs, Ronald Koeman a tenu à souligner la bonne intégration de Memphis Depay, auteur de son premier but en match officiel avec le Barça : « Memphis a de l'efficacité, de la vitesse, de la force. C'est un grand joueur, c'est pourquoi nous l'avons signé. C'est très important d'avoir de la personnalité quand on rejoint une équipe comme le Barça. De plus, c'est un club où la pression est plus forte que dans les autres clubs. Il a un âge pour montrer sa qualité avec nous. » Pour autant, le technicien néerlandais pourrait bien se tourner vers une solution externe afin de renforcer son secteur offensif...

Koeman veut toujours un nouvel attaquant