Mercato - Barcelone : Un international français poussé vers la sortie cet été ?

15 mars 2020

Alors que le FC Barcelone aimerait recruter un nouveau défenseur central, cela pourrait pousser Samuel Umtiti ou Clément Lenglet vers la sortie. Explications.

Le prochain mercato estival du FC Barcelone promet d’être agité ! En effet, le club catalan aurait d’ores et déjà fixé sa feuille de route d’après les informations de SPORT , dans la mesure où la direction du Barça aurait décidé de recruter un défenseur central gaucher, un ailier, un milieu de terrain défensif et un avant-centre. Le FC Barcelone se serait dès maintenant mis au travail pour boucler ces dossiers au plus vite, en témoignent les avancées qui auraient été faites dans le dossier Lautaro Martinez. Mais cette planification sportive pourrait avoir des conséquences collatérales sur Samuel Umtiti, en délicatesse chez les Blaugrana en raison de son niveau en berne depuis deux ans et de sa fragilité physique.

Umtiti ou Lenglet pourrait être sacrifié pour recruter un nouveau défenseur