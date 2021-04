Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman est fixé pour son avenir !

Publié le 10 avril 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que sa continuité au FC Barcelone a parfois été remise en question, Ronald Koeman n’aurait finalement rien à craindre quant à son avenir en Catalogne.

Arrivé au FC Barcelone l’été dernier en lieu et place de Quique Setién, le moins que l’on puisse dire est que Ronald Koeman ne traverse pas une première année tranquille en Catalogne. En effet, tandis que le club catalan est en pleine reconstruction, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas a fréquemment fait l’objet de critiques pour certains mauvais résultats, l’inconstance de ses hommes et le jeu pratiqué par son équipe. Cependant, les choses ont changé ces dernières semaines puisque le FC Barcelone a largement remonté la pente en se montrant désormais très séduisant et en se replaçant dans la course en Liga.

Ronald Koeman aurait convaincu Joan Laporta !