Mercato - Barcelone : Cet indésirable de Koeman est fixé pour son avenir !

Publié le 4 octobre 2020 à 15h00 par H.G.

Alors qu’il était dernièrement annoncé sur le départ du FC Barcelone, Junior Firpo devrait finalement rester chez les Blaugrana pour la saison 2020/2021.

Arrivé l’été dernier en provenance du Real Betis, Junior Firpo a connu une première saison compliquée au FC Barcelone. Barré par la concurrence de l’indéboulonnable Jordi Alba, le latéral gauche de 24 ans a peu joué et s’est montré en difficulté lorsqu’Ernesto Valverde et Quique Setién ont fait appel à lui. De ce fait, il était dernièrement annoncé que l’Hispano-dominicain pourrait quitter le Barça avant la fin de la clôture du mercato estival de lundi. Cependant, il ne devrait finalement rien en être…

Junior Firpo devrait rester au Barça, Juan Miranda pourrait partir