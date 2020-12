Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retour de flamme pour un ancien du Barça ?

Publié le 17 décembre 2020 à 1h00 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone par le passé, Dani Olmo ferait toujours tourner la tête du Barça, mais pas seulement.

Ayant fait ses classes à la Masia, Dani Olmo (22 ans) n’a jamais arboré la tunique blaugrana avec l’équipe première pour la simple et bonne raison qu’il avait quitté le FC Barcelone pour le Dinamo Zagreb juste avant de signer son premier contrat professionnel. Depuis, le milieu de terrain espagnol a fait du chemin en signant au RB Leipzig et en obtenant le statut d’international. Bien qu’il soit arrivé à Leipzig qu’en janvier dernier, un départ semble déjà être dans les tuyaux à terme. Et ce n’est pas son agent Juanma Lopez qui dira le contraire.

Le Barça n’aurait pas oublié Dani Olmo