Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un retour certain pour cette ancienne pépite du Barça ?

Publié le 12 novembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Formé à la Masia avant de prendre son envol pour obtenir plus de temps de jeu et poursuivre son développement, Dani Olmo pourrait faire son retour au FC Barcelone dans les prochains mois, alors que tous les candidats à la présidence du club culé souhaiteraient rapatrier le jeune prodige espagnol.

Six ans après son départ pour le Dinamo Zagreb, Dani Olmo est aujourd'hui l'un des jeunes prodiges les plus courtisés en Europe. Proche d'un départ du côté de l'Atletico de Madrid lors de l'été 2019 puis à l'AC Milan l'hiver dernier, l'international espagnol a finalement opté pour le RB Leipzig. En Bundesliga, Dani Olmo s'est développé comme la révélation de la saison et l'un des éléments majeurs du Leipzig de Julian Nagelsmann, auteur notamment de performances remarquables en Ligue des Champions. Alors qu'il a débuté cette nouvelle saison comme il avait achevé la dernière, le jeune milieu de 22 ans pourrait faire son grand retour en Catalogne.

Olmo priorité des candidats à la présidence du Barça ?