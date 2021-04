Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retour à la case départ pour Lionel Messi ?

Publié le 1 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Contrairement à ce qu’il s’est dit dans la presse, le départ annoncé de Sergio Agüero à Manchester City ne ferait pas tomber à l’eau l’arrivée de Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone touche à sa fin.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Lionel Messi. En raison de sa situation contractuelle délicate, le capitaine du FC Barcelone n’étant lié au club blaugrana que jusqu’en juin prochain, les rumeurs fusent concernant son avenir. Un coup Messi se rapprocherait du PSG, un autre jour, une prolongation de contrat au FC Barcelone se précise lorsque en parallèle, l’option Manchester City ne serait plus d’actualité. Ces dernières heures, dans la foulée de l’annonce de Manchester City concernant le départ de Sergio Agüero en fin de saison, le journaliste de La Sexta José Alvarez assurait que Messi ne s’engagerait désormais plus à City.

Messi à Manchester City, ce n’est pas fini