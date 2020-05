Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retour à la case départ pour le Barça avec ce grand nom ?

Publié le 9 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Souhaitant de séparer d’Ivan Rakitic cet été, le FC Barcelone devrait connaître une désillusion dans ce dossier, le principal intéressé ne prévoyant pas de plier bagage et le FC Séville niant toute implication dans cette opération.

SPORT révélait mercredi que les relations entre le FC Barcelone et Ivan Rakitic se seraient grandement détériorées. La cause ? La réticence du principal intéressé à accepter les offres dont il fait l’objet des autres clubs quand Rakitic voudrait honorer son contrat afin d’avoir le meilleur deal à l’issue de son engagement avec le Barça , à savoir en juin 2021. « J'ai toujours un contrat, quand je signe un contrat, j'ai toujours l'intention de le remplir, et si cela ne peut pas se faire pour une raison quelconque, alors nous nous asseyons ensemble et nous en parlons, mais pour le moment, je suis très heureux ici et je pense à d'autres choses » . Pour Sky Deutschland , Rakitic mettait jeudi soir les choses au clair concernant les rumeurs.

« Rakitic et Séville n’ont absolument rien vraiment »