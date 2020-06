Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic révèle où il jouera la saison prochaine !

Publié le 7 juin 2020 à 21h00 par La rédaction

Alors que son nom est régulièrement évoqué au rayon des départs, Ivan Rakitic quant à lui a un souhait pour son futur.

Depuis l’arrivée de Frenkie De Jong l’été dernier, Ivan Rakitic a vu son rôle diminuer au sein du Barça. En effet, le Croate a perdu sa place de titulaire et il est rentré dans une rotation. Aujourd’hui alors que le Barça souhaiterait dégraisser son effectif, Ivan Rakitic ferait partie au même titre qu'Arturo Vidal de ces joueurs devenus indésirables et qui pourraient être poussés vers la sortie. Mais si le Barça souhaite faire de la place dans son effectif et se séparer du gros salaire de Rakitic, le Croate lui pense à poursuivre l’aventure à Barcelone.

Rakitic se voit rester au Barça