Mercato - Barcelone : Quique Setién a les idées claires pour son avenir !

Publié le 15 avril 2020 à 20h30 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur la suite de son aventure au FC Barcelone, Quique Setién imagine prolonger avec les Blaugrana.

Les résultats en dents de scie du FC Barcelone auront eu raison d’Ernesto Valverde. L’ancien technicien du Barça a donc quitté ses fonctions le 13 janvier dernier pour finalement laisser sa place à Quique Setién. L’Espagnol s’était ainsi engagé avec les Catalans jusqu’en 2022, lui qui pourrait quitter son poste avant cette date, en cas de changement de direction à la tête du club lors de l’élection présidentielle. Mais Setién envoie un message clair sur son futur à Barcelone.

«J’espère aller bout de ce contrat et même prolonger»