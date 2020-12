Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une ancienne piste de l’OM est poussée à rejoindre le Barça…

Publié le 10 décembre 2020 à 7h30 par D.M.

Le FC Barcelone apprécierait le profil de Darwin Nunez, passé par Almeria et qui évolue aujourd’hui au Benfica. Président du club espagnol, Turki Al-Sheikh a encouragé son ancien joueur à rejoindre la Catalogne.

Pisté par l’OM lors du dernier mercato estival, Darwin Nunez serait, aujourd'hui, sur les tablettes du FC Barcelone. Secrétaire technique du club catalan, Ramon Planes se serait envolé pour le Portugal ce dimanche afin d’observer les prestations de l’attaquant, recruté par le Benfica cet été contre un chèque de 24M€. Mais à en croire Sport , le FC Barcelone ne devrait pas tenter de le recruter en 2021, mais devrait attendre l'année suivante avant de formuler une offre et essayer de s’attacher les services de Darwin Nunez.

Nunez pourrait être un « médicament magique pour le FC Barcelone »