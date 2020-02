Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Busquets et Rakitic s’en prennent à la direction du Barça…

Publié le 26 février 2020 à 13h00 par T.M.

Face aux nombreuses absences, Quique Setien va devoir se creuser la tête pour composer son équipe. Et du côté du FC Barcelone, on rejette notamment la faute sur la direction…

Si le FC Barcelone est donc reparti de Naples avec le nul et un but marqué à l’extérieur, Quique Setien n’a pas eu que des bonnes nouvelles lors de cette rencontre. Alors que Gerard Piqué est sorti blessé, Sergio Busquets et Arturo Vidal manqueront eux le retour, étant suspendus. Des absences qui s’ajoutent aux blessures de Luis Suarez, Ousmane Dembélé, Jordi Alba ou Sergi Roberto. De quoi réduire considérablement les solutions pour composer l’équipe du Barça.

« Cela était déjà connu des responsables »