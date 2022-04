Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour cet ancien coéquipier d'Aubameyang, le Barça a tranché !

Publié le 23 avril 2022 à 0h00 par Pierrick Levallet

Désireux de renforcer sa défense en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone a quelques fois été lié à Gabriel Magalhães, joueur d'Arsenal. Mais finalement, le club catalan ne devrait pas se positionner sur le Brésilien.

En vue de la saison prochaine, le secteur défensif serait un véritable chantier pour le FC Barcelone. Alors que Gerard Piqué commence à devenir de moins en moins convaincant et que des joueurs comme Samuel Umtiti et Clément Lenglet sont annoncés sur le départ, le club catalan serait à la recherche de renforts à ces postes. Le Barça scruterait donc le marché des transferts pour y trouver des solutions. Si Andreas Christensen serait en approche, le FC Barcelone ciblerait aussi Gabriel Magalhães, ami de Pierre-Emerick Aubameyang et qui évolue à Arsenal. Mais le Barça aurait finalement pris une décision fracassante au sujet de l’ancien du LOSC.

Le Barça a dit non pour Gabriel Magalhães