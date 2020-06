Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour ce joueur du Barça, un départ n’est pas à écarter !

Publié le 14 juin 2020 à 5h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, Arturo Vidal ne ferme clairement pas la porte à un départ si son statut ne le satisfaisait plus en Catalogne.

Arrivé à l’été 2018 en provenance du Bayern Munich, Arturo Vidal est un profil sur lequel Ernesto Valverde, l’entraîneur de l’époque, pouvait compter. En effet, le FC Barcelone ne compte pas dans ses rangs d’autres joueurs disposant du style de jeu du Chilien. Néanmoins, Valverde n’est plus en poste alors que l’émergence d’Arthur Melo et le recrutement de Frenkie de Jong l’été dernier ont sans surprise limité les options de Vidal. Et alors qu’il va entrer dans l’ultime année de son contrat à Barcelone, Vidal pourrait claquer la porte cet été si une condition n’était pas remplie par le FC Barcelone.

« Je veux me sentir important, sinon… »