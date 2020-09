Foot - Mercato - Barcelone Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho fait ses adieux au Bayern Munich !

Publié le 1 septembre 2020 à 21h25 par La rédaction

Prêté cette saison au Bayern Munich par le FC Barcelone, Philippe Coutinho a fait ses adieux au club bavarois et à ses supporters par le biais d’un message diffusé sur ses réseaux sociaux.