Mercato - Barcelone : Pep Guardiola règle le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 9 février 2020 à 4h30 par T.M.

Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Lionel Messi. Du côté de Pep Guardiola, on n’a toutefois aucun doute la star du FC Barcelone.

Et si Lionel Messi quittait le FC Barcelone ? Depuis le clash entre l’Argentin et Eric Abidal, les rumeurs se multiplient concernant un possible départ en fin de saison, d’autant plus qu’une clause dans le contrat de la Pulga pourra lui faciliter un départ. Et selon certains médias, Messi pourrait possiblement retrouver Pep Guardiola à Manchester City. Toutefois, du côté de l’entraîneur ibérique, on a d’autres idées pour l’avenir de son ancien protégé.

« Il va rester là-bas »