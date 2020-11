Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola a posé ses conditions !

Publié le 1 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Bien que Pep Guardiola n’ait cessé de faire savoir ces derniers jours qu’il ne reviendrait pas entraîner le FC Barcelone, l’Espagnol pourrait faire son grand retour dans un tout autre rôle.

Jeudi, via une entrevue accordée à Sky Sports , Victor Font faisait passer un message clair : un retour des grandes figures de l’histoire du FC Barcelone que ce soit Xavi Hernandez ou encore Pep Guardiola. De quoi permettre à la presse de s’enflammer à l’idée de revoir l’actuel entraîneur de Manchester City sur le banc du Barça . Cependant, ce n’est pas dans les plans du principal intéressé qui l’a déjà fait savoir à trois reprises depuis l’annonce du candidat à la présidence du FC Barcelone. « Je l’ai déjà dit plusieurs fois, ma période en tant qu’entraîneur à Barcelone est terminée. Je pense que dans la vie il y a des choses qu’il ne faut faire qu’une fois » . Et Victor Font a confirmé la tendance, une toute autre voie s’ouvrirait à Guardiola vers Barcelone.

« Son rôle au club de son coeur doit en être un autre »