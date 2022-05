Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations sur le transfert de cette star de Xavi !

Publié le 16 mai 2022 à 19h30 par Thibault Morlain

Pour cet été, Joan Laporta voit les choses en grand pour renforcer le FC Barcelone. Toutefois, si le club catalan veut attirer des stars, il va falloir vendre d’abord puisque les problèmes financiers sont encore loin d’être résolus. Dans cette situation, ces derniers jours, il a surtout été question d’un transfert de Frenkie De Jong. De nouveaux éléments sont d’ailleurs tombés pour l’avenir du Néerlandais au Barça.

En 2019, le FC Barcelone avait réalisé un gros coup en s’offrant les services de Frenkie De Jong, qui brillait alors à l’Ajax Amsterdam. Alors que le PSG pensait avoir raflé la mise avec le Néerlandais, les Blaugrana ont finalement fait pencher la balance en leur faveur au dernier moment. Pour De Jong, c’est un rêve qui est devenu réalité en rejoignant la Catalogne. De part son talent, le milieu de terrain était alors très attendu au Camp Nou, mais jusqu’à présent l’ancien de l’Ajax n’a jamais totalement convaincu. Cette saison a d’ailleurs été assez compliquée pour le joueur de Xavi. De quoi alors remettre en question son avenir à Barcelone, d’autant plus compte tenu de la situation financière des Blaugrana. En effet, au Barça, les problèmes économiques sont encore loin d’être résolus et si Joan Laporta veut recruter de gros noms cet été, il va falloir vendre. C’est pour cela que Frenkie De Jong pourrait être cédé, malgré un contrat courant jusqu’en 2026. De quoi intéresser du monde comme le PSG, Manchester City, Manchester United ou le Bayern Munich. Ainsi, dernièrement, Gerard Romero expliquait que par peur de perdre de l’argent avec son joueur, le FC Barcelone avait quasiment acté son transfert vers les Red Devils pour 80M€.

Le transfert se rapproche pour Frenkie De Jong ?