Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation dans le dossier Lewandowski !

Publié le 25 avril 2022 à 1h00 par La rédaction

Cible prioritaire du FC Barcelone, Robert Lewandowski pourrait bien quitter le Bayern Munich cet été, malgré la volonté des Bavarois de le conserver.

En quête d’un nouvel attaquant capable d’empiler les buts, le FC Barcelone s’est un temps intéressé à Erling Haaland avant de se positionner sur Robert Lewandowski. En effet, l’international polonais marche sur l’eau depuis déjà plusieurs années, et semble ne pas baisser de rythme, lui qui a trouvé le chemin des filets à 48 reprises et délivré 6 passes décisives en 43 matchs sous le maillot du Bayern Munich cette saison. Toutefois, les Bavarois ne souhaitent pas voir leur star quitter le club, et espèrent que ce dernier prolongera son contrat, qui court jusqu’en juin 2023. Pour Sky90 , le directeur sportif du champion d’Allemagne, Hasan Salihamidzic est revenu sur un potentiel départ de son joueur, ce qu’il ne semble pas envisager : « Si j’exclus son départ ? Oui. Nous allons avoir des discussions, puis nous verrons comment les choses évoluent. Il a un contrat jusqu'en 2023, maintenant nous allons parler de ce qui se passera après » . Cependant, tout serait encore possible pour l’avenir du sérial buteur.

Tout reste ouvert pour Lewandowski