Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle recrue colossale à 0€ bouclée par le Barça !

Publié le 15 juin 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec l’OL, Memphis Depay aurait d’ores et décidé de rejoindre gratuitement le FC Barcelone. Les derniers détails de l’opération seraient presque bouclés en coulisses.

Au même titre que Sergio Ramos (Real Madrid), Lionel Messi (FC Barcelone) ou encore Gianluigi Donnarumma (Milan AC) qui s’apprête à boucler son arrivée au PSG, Memphis Depay fait partie des grands noms du football européen à arriver en fin de contrat cet été. L’été dernier, le FC Barcelone avait tenté de boucler son transfert, mais l’OL avait finalement décidé de conserver l’attaquant néerlandais, quitte à prendre le risque de le voir partir libre cet été. Un scénario qui se précise puisque Depay a déjà acté son départ du club rhodanien, et ces dernières semaines, d’autres courtisans que le Barça tels que la Juventus et le PSG ont été annoncés sur ses traces. Mais les dés étaient déjà jetés depuis un moment dans ce dossier…

Depay va signer au FC Barcelone

Fabrizio Romano annonce ce mardi que Memphis Depay a décidé de s’engager avec le FC Barcelone, où il retrouvera son ancien sélectionneur national, Ronald Koeman. L’entourage de l’ancien attaquant de l’OL serait très optimiste sur la finalisation de son transfert au Camp Nou, et il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que l’opération ne soit officialisée. Après avoir réussi depuis le début du mercato estival à recruter gratuitement Eric Garcia et Sergio Agüero, qui ont signé en provenance de Manchester City, le club blaugrana frappe donc un nouveau coup sur le marché des transferts avec cette arrivée gratuite de Memphis Depay. D’ailleurs, dans les colonnes du Progrès ce mardi, le président de l’OL Jean-Michel Aulas a affiché quelques regrets quant au départ de son ancienne star qu’il souhaitait initialement prolonger : « On n’a pas pu le faire avec Memphis, mais on est satisfait de ses quatre ans et demi ici. Liverpool a eu le même dossier avec Wijnaldum. Le PSG va lui payer entre 10 et 11 M€ de salaire net, c’est le prix de sa liberté » , a lâché Aulas.

Il va retrouver Koeman… et De Jong