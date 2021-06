Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de Frenkie de Jong sur Memphis Depay !

Publié le 11 juin 2021 à 19h00 par La rédaction

A la recherche d’un attaquant depuis le départ de Luis Suarez, Barcelone attend patiemment Memphis Depay. Et Frenkie de Jong, coéquipier de l’ancien lyonnais en sélection, tente le tout pour le tout pour le convaincre.

Alors qu'il a démarré fort le mercato du Barça, Joan Laporta est toujours dans l’attente pour Memphis Depay. Le dossier avance doucement et les supporters barcelonais commencent à imaginer un scénario identique à celui de Georginio Wijnaldum, tout proche du Barça avant de filer vers le PSG. Car du côté du club catalan, l’objectif est clair, boucler le plus vite possible le dossier Depay. Et Frenkie de Jong l’a bien compris…

« Nous avons parlé du Barça, mais logiquement c'est quelque chose qu'il doit décider »