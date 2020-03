Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour la succession de Suarez ?

Publié le 9 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Pisté par le FC Barcelone pour prendre la succession de Luis Suarez en Catalogne, Pierre-Emerick Aubameyang a fait savoir son amour pour Arsenal.

Et si Pierre-Emerick Aubameyang débarquait au FC Barcelone ? Depuis cet hiver, le Barça se montrerait très intéressé à l’idée de s’attacher les services du buteur d’Arsenal dans l’optique d’ajouter une cartouche offensive à l’effectif de Quique Setién. Le club blaugrana voudrait dénicher un successeur à Luis Suarez qui a récemment soufflé sa 33ème bougie et penserait à Aubameyang sur le court terme. Mais l’attaquant des Gunners pourrait finalement rester à Arsenal où il est contractuellement lié jusqu’à l’été 2021, bien qu’il soit annoncé sur le départ.

« Je suis fier d’un un joueur d’Arsenal »