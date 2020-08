Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de théâtre dans le dossier Coutinho ?

Publié le 18 août 2020 à 0h30 par La rédaction

La crise dans laquelle est plongé le FC Barcelone pourrait bénéficier à Philippe Coutinho, qui pourrait finalement rester en Catalogne la saison prochaine.

Quel sera le visage du FC Barcelone la saison prochaine ? Après la déroute contre le Bayern Munich, une page s’est tournée dans l’histoire du FC Barcelone, qui doit désormais se reconstruire. Si seuls cinq joueurs sont catégorisés intransférable selon Mundo Deportivo (Lionel Messi, Riqui Puig, Frenkie de Jong, Ansu Fati et Marc André Ter Stegen), des indésirables pourraient finalement rester au club. C’est le cas notamment de Philippe Coutinho.

Une seconde chance accordée à Philippe Coutinho ?