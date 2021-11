Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Messi... Le PSG victime d'un plan machiavélique de Laporta ?

Publié le 20 novembre 2021 à 1h30 par La rédaction

Quelle est la stratégie poursuivie par le FC Barcelone avec le retour de Dani Alvès ? Analyse.

Ces derniers jours, le FC Barcelone a entériné le retour au Camp Nou de Daniel Alvès, qui était en fin de contrat avec Sao Paulo. A première vue, la stratégie poursuivie par la direction blaugrana apparaît floue, alors que le joueur est âgé de 38 ans et qu’il a peu joué l’an dernier avec Sao Paulo. La réponse apportée par Dani Alvès sur un possible retour de Messi lors de sa conférence de presse de présentation pourrait offrir un éclairage intéressant sur le sujet : « Si j’aimerais que Messi revienne ? Qu'est-ce que je peux dire ? Si vous me donnez quelques heures, je vais le chercher. C'est le plus grand joueur que j’ai vu et que j'ai eu comme coéquipier. Ce serait formidable de le revoir ici ».

La présence de Dani Alvès avait été importante dans la signature de Neymar au PSG

A l’instar des phrases tenues par l’arrière latéral droit brésilien, qui faisait partie des cadres du vestiaire à l’époque et dont on sait que la présence a été importante dans le choix fait par Neymar en faveur du PSG, l’hypothèse que le président Laporta ait fait revenir Dani Alvès autant pour des raisons sportives que dans l’espoir de favoriser le retour au bercail d’une des stars de l’époque, ne peut être exclue.