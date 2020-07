Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ndombele a reçu un message fort pour son avenir !

Publié le 6 juillet 2020 à 1h30 par La rédaction

En grande difficulté à Tottenahm, Tanguy Ndombele (23 ans) a reçu un message de soutien de son coéquipier en club et en sélection Moussa Sissoko, qui indique lui donner beaucoup de conseils.

Tanguy Ndombele vit une sale saison chez les Spurs . Arrivé en Angleterre l’été dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais après une saison étincelante en Ligue 1, Tanguy Ndombele (23 ans) a perdu de sa superbe. Depuis l’arrivée de José Mourinho sur le banc de Tottenham, le milieu de terrain français n’arrive pas à se montrer sous son meilleur jour et ses prestations déçoivent le Special One. Le climat est d'ailleurs tendu entre les deux hommes depuis plusieurs semaines. Un départ du Français ne serait ainsi pas à exclure, d’autant que le FC Barcelone ou encore le PSG s’intéresseraient au jeune international français. Mais comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, aucune discussion n’existe entre les différentes parties. Tanguy Ndombele a d'ailleurs récemment reçu un soutien de taille par un coéquipier…

« Je lui ai dit (…) que son heure viendra »