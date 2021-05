Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour Laporta avec Haaland !

Publié le 18 mai 2021 à 0h00 par La rédaction

À la recherche d'un buteur de renom, le FC Barcelone ferait toujours d'Erling Haaland sa priorité devant mais l'opération s'annonce compliquée compte tenu du prix du Norvégien.

Ronald Koeman l'expliquait dimanche, que serait le FC Barcelone devant sans Lionel Messi ? D'après le coach néerlandais, trop de choses dépendraient de l'argentin au club et notamment dans le secteur offensif. Pour cela, les dirigeants du Barça s'activeraient pour trouver un buteur de renom qui pourrait enfin prendre la succession de Luis Suarez, un an après son départ à l'Atlético de Madrid. Et sur la short-liste, y serait inscrit le nom de Erling Haaland. Cependant, l'opération s'annonce très difficile...

Erling Haaland, une priorité trop chère ?

Alors que Dortmund vient de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, les dirigeants du club allemand semblaient confiants dimanche quant à l'avenir de leur attaquant norvégien. Cependant, de son côté, le FC Barcelone ne semble pas lâcher le morceau et d'après Fransesc Aguilar, Joan Laporta et ses hommes feraient d'Erling Haaland leur priorité au poste de numéro neuf en vue de la saison prochaine. Seulement, les finances du Barça ne permettent pas pour l'instant de dépenser le prix réclamé par le BVB, soit 150M€ !