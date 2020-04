Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tebas prend position pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 7 avril 2020 à 16h30 par La rédaction

Face aux nombreuses entourant l’avenir de Lionel Messi, Javier Tebas a pris position pour la star du FC Barcelone.

Pourtant très attaché au FC Barcelone, Lionel Messi ne semble pas sûr de rester au club catalan la saison prochaine. De nombreux médias s’accordent à dire que La Pulga aurait des envies d’ailleurs. Les déclarations se multiplient à ce sujet à l’instar notamment de Massimo Moratti qui avait alimenté les rumeurs en expliquant qu’il ne serait pas impossible de voir Messi à l’Inter Milan l’été prochain. Le directeur du championnat espagnol, Javier Tebas fait le point.

« J'aimerais que Messi reste en Liga. »