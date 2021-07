Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay a refusé de gros salaires…

Publié le 29 juillet 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Recruté gratuitement par le FC Barcelone après être arrivé en fin de contrat avec l’OL, Memphis Depay disposait de meilleurs propositions ailleurs. Mais l’attaquant néerlandais s’explique sur son choix de privilégier le Barça…

Déjà passé tout proche du FC Barcelone à l’été 2020, Memphis Depay avait finalement choisi d’honorer sa dernière année de contrat avec l’OL sans jamais perdre de vue son objectif de rallier le club catalan. Ce qui a été chose faite cet été, puisque Depay s’est du coup engagé gratuitement avec le Barça, et dans un entretien accordé à Mundo Deportivo mercredi, il a précisé qu’il avait pourtant reçu de meilleures offres de contrat ailleurs.

« D’autres clubs m’offraient plus que le Barça »