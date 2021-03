Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Matthijs de Ligt justifie sa grande décision pour le Barça !

Publié le 9 mars 2021 à 10h30 par Th.B.

Courtisé par le FC Barcelone et certains des plus grands clubs européens, Matthijs de Ligt a fait le choix de snober le Barça pour la Juventus en 2019. Le Néerlandais a expliqué sa décision.

Le FC Barcelone ne semblerait pas avoir digéré son échec lors de la course à la signature de Matthijs de Ligt à l’été 2019. En effet, le Barça était dans le coup pour recruter l’un des jeunes talents les plus en vue de l’époque à l’Ajax Amsterdam. L’international néerlandais a décidé de snober le FC Barcelone pour rallier Turin et la Juventus. Ces derniers temps, le nom de De Ligt se trouve de nouveau lié au Barça , mais cette piste pourrait ne rien donner puisque le principal intéressé a assuré être là où il veut être à la Juventus. L’occasion pour d’expliquer pourquoi il a jugé la Juve comme étant une meilleure solution que le PSG, Manchester City ou encore Barcelone en 2019.

« C’était un long processus »