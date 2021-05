Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez a réglé ses comptes avec le Barça…

Publié le 26 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Poussé vers la sortie dans la foulée de l’arrivée de Ronald Koeman en août dernier, Luis Suarez a pris sa revanche sur le FC Barcelone en remportant le titre de la Liga avec l’Atletico de Madrid. L’occasion pour lui de régler ses comptes avec le club blaugrana et avec l’entraîneur du Barça notamment.

Dans la foulée de l’humiliation subie par le FC Barcelone en Ligue des champions face au Bayern Munich, l’ancien président du Barça Josep Maria Bartomeu a décidé de nommer entraîneur de l’effectif Ronald Koeman. Dès sa prise de fonctions le technicien néerlandais avait fait le choix de dégraisser l’effectif culé et de se séparer de certains joueurs âgés et surtout très bien rémunérés comme Luis Suarez. Un an plus tard, El Pistolero a été sacré champion d’Espagne avec l’Atletico de Madrid. Et l’ancien buteur du FC Barcelone s’en est pris à Koeman et Bartomeu ces dernières heures.

Pour Suarez, Koeman n’a pas de « personnalité »

« Je serai toujours reconnaissant envers Barcelone, mais ils m'ont utilisé. Je n'ai eu aucun problème. On le sent quand on n'est pas utile au club. Après m’avoir dit qu'il ne comptait pas sur moi, Koeman m'a dit "si demain ce n'est pas résolu, je compte sur toi". J'ai vu qu'il n'avait pas de personnalité. Je n'ai pas compris cette façon de faire, comme si je n'avais rien fait pour le club. Il (Bartomeu, NDLR) a tout dit dans la presse au lieu de m'appeler personnellement et de me dire qu'il ne voulait pas de moi. Au moment où ils voulaient que Messi reste, ils m'ont appelé pour le convaincre, pour parler à Griezmann, pourquoi ne m'ont-ils pas appelé quand ils voulaient que je parte ? Que l'on vienne me l'expliquer, ou que l'entraîneur vienne me dire qu’il ne compte pas sur moi parce qu’il veut un autre attaquant. ». a confié Luis Suarez à l’occasion d’un entretien accordé à la COPE.