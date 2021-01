Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un improbable appel du pied !

Publié le 2 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors qu’il est dans le flou pour son avenir au FC Barcelone à six mois de la fin de son contrat, Lionel Messi a reçu un appel du pied ironique de la part du Spartak Moscou.

Lionel Messi quitte le FC Barcelone et décide d'ignorer le PSG, l'Inter Miami ainsi que Manchester City pour rejoindre le Spartak Moscou. Ce scénario est fou, mais c’est sur les bases de celui-ci que le club russe s’est amusé ce samedi sur les réseaux sociaux. En effet, dans un post publié sur Twitter, citant un montage de B/R Football où l’Argentin se regarde dans trois miroirs avec les maillots des trois clubs prétendants à sa signature, le club moscovite a publié une image d’une fausse conversation Instagram avec l’international argentin. Dans celle-ci, le Spartak Moscou se contente d’envoyer un simple « Salut Léo ! », ce à quoi Lionel Messi répond froidement par un simple « non ». Le numéro 10 du FC Barcelone refuse donc catégoriquement de négocier avec les Russes ! Bien évidemment, il s’agit vraisemblablement d’un montage, mais la publication a au moins le mérite d'amuser le réseau social. Cette dernière a effectivement été retweetée plus de 27.000 fois et likée par plus de 155.000 utilisateurs de Twitter.