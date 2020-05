Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se confirme pour l'avenir de Todibo !

Publié le 11 mai 2020 à 0h00 par H.G.

Alors que son avenir au FC Barcelone est des plus incertains, Jean-Clair Todibo figure bel et bien sur les tablettes d’une prestigieuse écurie de Bundesliga.

Arrivé au FC Barcelone à l’hiver 2019, Jean-Clair Todibo a été prêté lors de la dernière fenêtre hivernale des transferts à Schalke 04 face au peu de temps de jeu dont il disposait du côté du Camp Nou. Le Français de 20 ans a su profiter de son prêt en Bundesliga pour se relancer en réalisant de solides performances. Seulement voilà, bien que l’écurie allemande aimerait pouvoir le conserver la saison prochaine, celle-ci ne serait pas en mesure d’exécuter son droit d’achat fixé à 25M€ pour définitivement le recruter en raison de l’impact économique de la pandémie de COVID-19. L’ancien joueur de Toulouse devrait donc revenir au Barça en fin de saison, et son avenir s’écrit en pointillés en Catalogne. Plusieurs écuries auraient été séduites par ses bonnes performances avec Schalke 04 et seraient prêtes à miser sur lui si Quique Setién prend la décision de ne pas le conserver. Ainsi, comme le10sport.com vous l’a annoncé ce dimanche, Jean-Clair Todibo est dans le viseur du RB Leipzig. L’écurie fondée par Red Bull en 2009 suit le Français de très près, bien qu’aucun contact n’ait encore eu lieu avec le clan du joueur, pour lequel le Barça espérerait récupérer 30M€ s’il s’en va.

Le RB Leipzig est bien intéressé par Jean-Clair Todibo !