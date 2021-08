Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'incroyable plan de Laporta pour Lionel Messi !

Publié le 5 août 2021 à 23h30 par A.D.

Comme l'a annoncé le FC Barcelone ce jeudi soir, Lionel Messi ne prolongera pas son contrat avec l'écurie blaugrana. Et pourtant, Joan Laporta aurait accepté de reporter la signature de La Pulga pour mettre la pression aux gros salaires du club et obtenir gain de cause au final.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi aurait été en contact permanent avec le Barça depuis son départ pour prolonger. Toutefois, les deux camps n'ont pas trouvé la bonne formule pour continuer leur aventure ensemble, tout en respectant le plafond salarial imposé par la Liga. Dans cette optique, le FC Barcelone a annoncé ce jeudi soir que Lionel Messi n'allait pas rempiler.

Joan Laporta prêt à jouer la montre pour Lionel Messi ?