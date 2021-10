Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’hiver va être très chaud pour Coutinho !

Publié le 12 octobre 2021 à 23h00 par A.C.

Peu utilisé au FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait bien trouver un nouveau club pour se relancer, au cours du prochain mercato hivernal.

C’est l’histoire d’un énorme flop. Véritable star de Premier League, Philippe Coutinho a décidé d’aller au bras de fer avec ses dirigeants pour quitter Liverpool en janvier 2018 et ainsi rejoindre le FC Barcelone. Ayant déjà joué en Ligue des Champions, il a même accepté de ne disputer que la Liga à condition de pouvoir poser ses valises en Catalogne. Un pari qui ne s’est pas du tout révélé payant, puisque Coutinho est la recrue la plus chère de l’histoire du Barça et surement une des plus décevante, puisqu’il n’a jamais réussi à y trouver sa place.

Coutinho avec Ramsey à Newcastle