Mercato - Barcelone : Les portes de Liverpool sont toujours ouvertes pour Coutinho !

Publié le 19 février 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que Philippe Coutinho appartient aujourd’hui au FC Barcelone, du côté de Liverpool, on ne dirait pas non à un retour du Brésilien.

Actuellement prêté au Bayern Munich, Philippe Coutinho reviendra au FC Barcelone au terme de la saison. Toutefois, le Brésilien ne devrait pas pour autant rester en Catalogne. Un départ serait d’ores et déjà prévu pour le milieu de terrain. Pour aller où ? Dernièrement, Coutinho avait fermé la porte à un retour à Liverpool. Cependant, du côté des Reds, le joueur de 27 ans est toujours désiré…

« Il sera toujours le bienvenu »

Dans un entretien accordé à Sport, Jordan Henderson s’est confié sur un retour de Philippe Coutinho. Et le joueur de Liverpool a ouvert la porte au Brésilien : « Phil est un bon ami à moi. Je pense que c'est un footballeur exceptionnel, il a tout, il a une bonne attitude et il aime le football. Alors, bien sûr, pour moi il sera toujours le bienvenu, mais ce n'est pas à moi de décider. Il est probablement préférable de demander cela au directeur. Les garçons l'aimaient, donc si vous leur demandez l'un d'eux, je suis sûr qu'ils diront qu'ils aimeraient le voir revenir. Mais je pense que son temps ici est passé, il a déménagé et j'espère que dans un proche avenir, nous verrons le même Phil que nous avons vu ici ».