Mercato - PSG : Les demandes ahurissantes de Dembélé au FC Barcelone !

Publié le 30 décembre 2021 à 22h15 par D.M.

Ousmane Dembélé aurait demandé à ses dirigeants un salaire annuel de 43M€, sans compter les nombreuses primes. Une demande, qui n'a pas été acceptée par le FC Barcelone.

Le journaliste Gérard Romero a lâché une bombe ce mercredi soir. Ousmane Dembélé ne prolongera pas son contrat avec le FC Barcelone, qui arrive à son terme dans six mois. Pourtant, l’international français était prêt à poursuivre sa carrière en Catalogne et à étirer son bail. Mais son agent, Moussa Sissoko considère l’international français comme un futur Ballon d’or et voudrait qu’il soit traité comme tel. Ce jeudi, les exigences du clan Dembélé ont été dévoilées.

Un salaire annuel de 43M€ réclamé par le clan Dembélé