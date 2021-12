Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, prolongation... L'énorme punchline du clan Dembélé sur le Barça !

Publié le 30 décembre 2021 à 21h45 par D.M.

Certains proches d'Ousmane Dembélé ne comprennent pas la position du FC Barcelone. Pour l'entourage du joueur, le club catalan a les moyens de répondre favorablement à ses demandes.

Les agents d’Ousmane Dembélé ont rencontré, ces dernières heures, les dirigeants du FC Barcelone avec l’espoir de parvenir à un accord et acter la prolongation. Mais cette rencontre ne se serait pas très bien passée. En effet, les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre et les discussions seraient aujourd’hui « gelées ». Lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain, Dembélé sera donc libre de négocier avec l’équipe de son choix à partir du mois de janvier. La Juventus, Tottenham, Newcastle et même le PSG sont annoncés comme des destinations possibles.

« Ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent, mais ils veulent signer Haaland »