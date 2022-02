Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les coulisses du transfert de Pedri sont révélées !

Publié le 28 février 2022 à 22h30 par A.D.

Lors de l'été 2019, le FC Barcelone a bouclé la signature de Pedri. Ancien directeur sportif de Las Palmas, Rocco Maiorino a révélé les dessous du transfert du crack espagnol.

Très performant sous les couleurs de Las Palmas, Pedri a tapé dans l'oeil du FC Barcelone. A tel point que le club blaugrana a déboursé environ 17,5M€ pour s'offrir ses services à l'été 2019. Lors d'un entretien accordé à la Cadena Ser , Rocco Maiorino est revenu sur les coulisses du transfert de Pedri. Et à en croire l'ancien directeur sportif de Las Palmas, il a tout fait pour convaincre le Barça de miser sur le crack de 19 ans.

«J'ai un joueur ici qui n'est pas normal, il est fait pour le Barça»