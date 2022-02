Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme appel du pied du «nouveau Ronaldo» au Barça !

Publié le 5 février 2022 à 14h00 par La rédaction

Suivi par tous les cadors européens à seulement 15 ans, Endrick n’a pas tari d’éloges à l’égard du FC Barcelone, l’un des clubs qui le suit de près.

Il n’a que 15 ans mais est déjà l’une des attractions du mercato. Voilà le quotidien d’Endrick, joueur des U20 de Palmeiras. A travers des vidéos, l’Europe a déjà pu apercevoir l’étendue de son talent. De quoi susciter l’intérêt des plus grandes écuries européennes. A l’image de Neymar à l’époque, Endrick jouit déjà d’une grosse cote de popularité. Une médiatisation rare pour un jeune de 15 ans. Interrogé par Sport sur son avenir, le Brésilien a lancé un appel du pied au FC Barcelone.

« Le Barça est une très bonne équipe »