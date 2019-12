Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur de Lionel Messi clairement identifié ?

Publié le 19 décembre 2019 à 6h15 par T.M.

Dans les prochaines années, le FC Barcelone devra faire sans Lionel Messi. Et Rivaldo a identifié le successeur de l’Argentin.

A 32 ans, Lionel Messi se rapproche de la fin de sa carrière. Un moment qu’on redoute bien sûr au FC Barcelone puisqu’il faudra faire sans l’Argentin. Comment jouer sans Messi ? Telle est la question à laquelle tentera de répondre la direction du Barça. Ancien du club catalan, Rivaldo pourrait bien détenir la réponse.

« Il n’y a qu’un seul joueur qui est en mesure de remplacer Messi... »

L’ère Lionel Messi touchera prochainement à sa fin à Barcelone. Et pour Rivaldo, seul Neymar pourra faire oublier l’Argentin. « Messi n’est pas éternel. Un jour, son dernier match arrivera et il quittera le football. Aujourd’hui, il fait encore la différence et marque des buts, mais il faudrait qu’il y ait un jour un autre joueur qui tienne son rôle. Et à mes yeux, il n’y a qu’un seul joueur qui est en mesure de remplacer Messi à Barcelone et c’est Neymar. Il a eu tort de quitter le Barça, mais s’il y revient il pourra faire ce que Messi est en train de faire », a-t-il concédé pour le Mirror.