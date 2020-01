Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur annoncé de Suarez répond à l'intérêt du Barça !

Publié le 16 janvier 2020 à 21h30 par B.C.

Considéré comme la priorité du FC Barcelone pour oublier Luis Suarez, Lautaro Martinez a commenté les rumeurs qui l'annoncent avec insistance du côté du Camp Nou.

Très en forme à l'Inter Milan, Lautaro Martinez semble être la priorité du FC Barcelone en vue de la succession de Luis Suarez. En effet, l'attaquant argentin (22 ans) remplit tous les critères pour réussir au Camp Nou. Jeune, redoutable buteur (15 buts en 24 matches), et dans les petits papiers de Lionel Messi avec qui il évolue avec l' Albiceleste , Lautaro Martinez pourrait en plus être facilement enrôlé par le Barça puisqu'il disposerait d'une clause libératoire de 111M€ l'été prochain. Un intérêt flatteur pour le principal intéressé, mais ce dernier ne semble pas prêt à répondre aux avances du Barça.

« Je suis très heureux à l'Inter »