Mercato - Barcelone : Le Real Madrid aura donné sa réponse pour Memphis Depay !

Publié le 17 janvier 2021 à 11h00 par T.M.

Annoncé avec insistance au FC Barcelone, Memphis Depay serait également intéressé par une arrivée au Real Madrid. Mais est-ce réciproque ? Réponse.

A 6 mois de la fin de son contrat, Memphis Depay pourrait quitter l’OL en ce mois de janvier. Mais pour aller où ? Depuis l’été dernier, le Néerlandais est attendu par Ronald Koeman au FC Barcelone. Toutefois, en difficulté financière, les Blaugrana sont dans l’incapacité actuellement de boucler une telle opération. Ainsi, Depay pourrait s’en aller ailleurs, ce que le joueur de Rudi Garcia chercherait d’ailleurs à faire. En effet, selon les dernières informations de Jorge Calabres, Memphis Depay se serait notamment proposé au Real Madrid, lui qui pourrait pallier le départ de Luka Jovic.

Le Real Madrid intéressé ?