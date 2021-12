Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan risqué de Laporta pour Cavani !

Publié le 21 décembre 2021 à 21h50 par La rédaction

Mundo Deportivo apporte des éléments sur la stratégie de Laporta pour financer son recrutement hivernal. Analyse.

Ces dernières heures, les médias espagnols ont révélé que le FC Barcelone avait mis en vente plusieurs éléments jugés non indispensables par Xavi en vue du mercato hivernal. Sur cette liste, on trouve notamment les noms de Philippe Coutinho et Samuel Umtiti. SI le Barça met en vente ces joueurs, c’est bien sûr afin de libérer un peu de marge de manœuvre financière en vue du recrutement d’un avant-centre en janvier, comme c’est l’objectif.

Si Laporta compte sur des ventes pour financer le deal Cavani…

Tout cela n’a rien d’innovant. Cela fait plusieurs années que le Barça, quelle que soit la présidence, met ces joueurs sur le marché pour financer son recrutement, compte tenu de son état budgétaire. Et à chaque fois cette stratégie s’avère un échec, car il est impossible de vendre des éléments disposant de gros salaires et étant en situation difficile sportivement. Si le président Laporta compte sur cette stratégie pour financer son opération Cavani cet hiver, autant dire qu’elle n’a quasiment aucune chance d’aboutir.