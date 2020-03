Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le paradoxe Messi trouve son explication ?

Publié le 4 mars 2020 à 3h20 par La rédaction

L’attitude paradoxale de Lionel Messi, qui dit qu’il va poursuivre à Barcelone alors qu’il refuse de prolonger pourrait trouver son explication. Analyse.

Ces dernières heures, Victor Front, l’un des candidats à la présidence du FC Barcelone, est sorti du bois, évoquant dans une interview ses intentions au sujet de Lionel Messi : « J’espère avoir l’honneur de pouvoir diriger le club (en tant que président) en profitant de trois ou quatre années supplémentaires de Messi. Mais nous travaillerons pour que le jour de sa retraite, il conserve un rôle important dans le club ».

Confirmation entre les lignes

Entre les lignes, dans un contexte où Messi refuse de discuter de sa prolongation avec l’actuel président Josep Maria Bartomeu, à qui il n’a pas pardonné l’épisode Griezmann-Neymar de l’été dernier et où certaines rumeurs font état d’une entente de principe entre Messi et Victor Front, les mots du candidat à la présidence semble confirmer entre les lignes qu’il existe bel et bien un contexte favorable avec l’attaquant argentin, ce qui pourrait expliquer pourquoi ce dernier refuse de discuter d’une prolongation avec l’équipe dirigeante actuelle.