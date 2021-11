Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le nouveau message fort de Xavi pour son retour au Barça !

Publié le 23 novembre 2021 à 1h30 par H.G.

Alors qu’il a effectué son retour au FC Barcelone il y a maintenant plus de deux semaines, Xavi semble toujours être sur un nuage.

En pleine crise sportive en ce début de saison, le FC Barcelone a décidé de miser sur Xavi pour se redresser après le renvoi de Ronald Koeman. L’ancien milieu a ainsi paraphé un contrat jusqu’en 2024 avec son club de toujours qu’est le Barça et a remporté son premier match à sa tête ce week-end, à savoir le derby catalan contre le RCD Espanyol (1-0). Et à la veille du match de Ligue des champions contre Benfica (ce mardi), Xavi a une fois de plus confié toute sa joie d’être de retour au FC Barcelone.

« Je suis dans le meilleur club du monde »