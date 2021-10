Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 18 octobre 2021 à 10h30 par La rédaction

Buteur avec le FC Barcelone lors de la victoire contre Valence (3-1), Philippe Coutinho s'est délivré d'un gros poids ce dimanche. Après la rencontre, le Brésilien a d'ailleurs affirmé vouloir retrouver son meilleur niveau pour aider au mieux le club catalan.

L’été dernier, Philippe Coutinho était tout proche d’un départ du FC Barcelone. En grande difficulté depuis son arrivée en 2018 pour remplacer Neymar, le Brésilien n’a jamais su convaincre en Catalogne. Par conséquent, le club catalan a essayé de s’en débarrasser pour récupérer un peu d'argent alors qu'il doit toujours 42M€ à Liverpool selon les informations de la Cadena SER . Récemment, le joueur de 29 ans a été lié à certaines formations britanniques dont Newcastle. Néanmoins, le milieu offensif s’est montré clair sur ses ambitions avec le FC Barcelone après la victoire contre Valence ce dimanche (3-1) dans laquelle il a été buteur.

« J'ai envie de réussir et d'être le meilleur Coutinho »