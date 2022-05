Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Mané a pris un gros tournant !

Publié le 12 mai 2022 à 23h05 par La rédaction

Sadio Mané s’est exprimé sur son avenir après le match contre Aston Villa mardi soir. Décryptage.

Au soir de la victoire de Liverpool contre Aston Villa (2-1) mardi, Sadio Mané a répondu aux questions sur son avenir : « J'essaie juste de profiter de chaque instant et d'aider mes coéquipiers. Sans mes coéquipiers, je ne suis rien. Je suis honnêtement très heureux. »

