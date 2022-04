Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Coutinho totalement relancé ?

Publié le 26 avril 2022 à 7h00 par La rédaction

S’il a réalisé des débuts très convaincants avec Aston Villa, Philippe Coutinho semble avoir baissé de rythme, ce qui pourrait pousser les Villans à ne pas le conserver et engendrer son retour au FC Barcelone.

Prêté à Aston Villa par le FC Barcelone lors du mercato hivernal, Philippe Coutinho vit une seconde partie de saison en demi-teinte. En effet, le Brésilien ne semble pas avoir eu besoin de s’adapter pour son retour en Angleterre, lui qui a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives lors de ses 8 premières rencontres. Toutefois, ce dernier à baissé de régime désormais, et n’a été impliqué sur aucune réalisation durant les 5 derniers matchs des Villans . Une mauvaise passe qui pourrait compromettre son avenir en Premier League.

Aston Villa n’est pas certain de conserver Philippe Coutinho