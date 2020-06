Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé bientôt recruté par Jürgen Klopp ? La réponse !

Publié le 4 juin 2020 à 15h00 par La rédaction

Le nom d’Ousmane Dembélé avait été associé à Liverpool, mais les Reds n’auraient formulé aucune offre pour l’ailier français du FC Barcelone.

Ousmane Dembélé (23 ans) pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Après trois saisons passées en Catalogne, l’international français (21 sélections, 2 buts) n’a pas convaincu sous le maillot blaugrana. Blessé à de multiples reprises, l’hygiène de vie de l’ailier français pose problème au sein du club catalan. Ousmane Dembélé aimerait cependant se relancer et suscite l’intérêt de plusieurs gros clubs européens. Notamment la Juventus qui serait intéressée par le joueur et qui privilégierait un prêt accompagné d’une option d’achat pour attirer l’ancien rennais. De plus, le joueur serait sensible à l’idée de jouer en Italie. Mais l’ailier barcelonais avait également été associé à Liverpool.

Aucune offre des Reds pour Dembélé